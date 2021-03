Online-Kurse für die Osterferien

Gotha. Junge Forscher können mit Scratch erstes Programmieren lernen.

Die Initiative „Jungforscher Thüringen“ bietet für die Ferientage vor Ostern Online-Kurse für Kinder und Jugendliche an. Darauf machen Werbezettel der Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen aufmerksam, die auch in der Stadtbibliothek Gotha ausliegen. Zehn- bis 14-Jährige können am 29. März von 10 bis 12 Uhr lernen, mit Scratch, einer bildungsorientierten visuellen Programmiersprache für Kinder und Jugendliche, erste eigene Geschicklichkeitsspiele zu programmieren oder am 30. März von 10 bis 12 Uhr, eigene Animationen zu erstellen. Für 13- bis 16 Jährige geht es am 31. März ums Programmieren von Computerspielen mit Scratch.

Anmeldungen bitte mit Name, Wohnort, Alter und gewünschtem Workshop per E-Mail an sfz-rudolstadt@jungforscher-thueringen.de