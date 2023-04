Open-Air-Saison auf dem Heuberg bei Friedrichroda startet

Friedrichroda. Rockmusik der 50er- bis 80er-Jahre spielen die Polars am Sonntag und an mehreren Terminen bis Herbst im Originalsound dieser Zeit.

Die Open-Air-Konzertsaison auf dem Heuberg beginnt am Sonntag, 29. April. Es wird auch der erste Auftritt der Polars auf der Freiluftbühne in diesem Jahr sein, teilt Bandleader Willi Woigk mit. Beginn ist um 13.30 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei. Von Ostern bis Ende Oktober finden jeden Sonntag von 13.30 Uhr bis 16 Uhr verschiedene musikalische Darbietungen im Biergarten am Berggasthof Heuberghaus statt. Rock der 50er- bis 80er-Jahre spielen die Polars im Originalsound dieser Zeit. Ihre Termine auf dem Heuberg: 18. Mai, 28. Mai, 18. Juni, 9. Juli, 6. August, 27. August, 20. September und am 3. Oktober 2023. Auch zur großen Himmelfahrtsparty am 18. Mai spielen die Polars auf der Heuberghausbühne. Die Party am Rennsteig findet in allen drei Häusern statt. Man kann zwischen der Tanzbuche, dem Spießberghaus und dem Berggasthof Heuberghaus pendeln und die jeweiligen Grillspezialitäten dabei genießen.

Zwischen Blasmusik und Rockspektakel

Außer für Rock’n’Roller ist der Heuberg seit Jahren auch für Freunde der „Dicke-Backen-Musik“ eine gute Adresse. Termine für die dortigen Blasmusik-Sonntage mit den Thüringer Heimatmusikanten sind der 11. Juni, 13. August, 24. September und der 24. Dezember. Der Eintritt ist frei.

Auch in diesem Jahr steigt wieder die beliebte Veranstaltung „Rock am Rennsteig“, verspricht Rennsteigwirt Axel Wilberg. Das Rockspektakel am 8. Juli mit den Starfuckers aus Berlin (Rolling Stones Coverband) und den Jailbreakers aus Halle (AC/DC Coverband) beginnt um 19 Uhr. Eintritt: 20 Euro. Der Kartenvorverkauf findet im Hotel Tanzbuche ab Mai statt.

Auch die traditionellen Tanzbuchen-Grillabende mit Lagerfeuer wird es wieder geben, und zwar bei geeignetem Wetter samstags von Mai bis Oktober im Hotel Tanzbuche. Alle drei Häuser, Heuberghaus, Spießberghaus sowie Tanzbuche sind dank der Lage direkt am Rennsteig beliebte Ausflugs- und Wanderziele. Sie haben ihren Ursprung als herrschaftliche Jagdhütten.