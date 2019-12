Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Orgelklänge zu Weihnachten

Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach erklingt am Montag, 23. Dezember, in der Gothaer Margarethenkirche. Aufgeführt werden die Teile 1 und 4 bis 6. Beginn: 18 Uhr. Die Gesangssolisten Anna Kellnhofer, Bettina Denner, Nico Eckert und Michael Kranebitter werden traditionell durch die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach begleitet. Neben dem Gothaer Bachchor und dem Evangelischen Kinderchor „Lebensgeister“, ist auch der Jugendchor „D’aChor“ mit dabei. Karten im Vorverkauf oder an der Abendkasse. An Heiligabend steht um 23 Uhr die Orgel für eine besinnliche Stunde „Musik und Texte zur Heiligen Nacht“ im Mittelpunkt. Der Eintritt ist frei.