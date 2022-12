In der Margarethenkirche erklingt zur Adventszeit die Orgel für 30 Minuten.

Orgelmusik im Advent in Gothas Margarethenkirche

Gotha. 30 Minuten lang spielt jeweils ab 17 Uhr die Orgel in St. Margarethen in Gotha. Zeit zu Einkehr und Besinnung in der Adventszeit.

Auch in dieser Woche erklingt in der Gothaer Margarethenkirche am Neumarkt zur Adventszeit 30 Minuten lang Orgelmusik. Jeweils um 17 Uhr bietet sich die Gelegenheit zu Einkehr bei adventlichen Klängen und Kerzenlicht. Die Musikauswahl entspricht der Advents- und Weihnachtszeit.

Der Eintritt zur Orgelmusik ist kostenlos. Am Kirchenausgang von St. Margarethen werden Spenden für die Gothaer Begegnungsstätte Liora erbeten.