Orgelmusik im Landkreis Gotha: Weimarer Studenten führen Orgelwerk auf

Ein Blick in das Innere einer Orgel.

Waltershausen. Junge Orgelmusik erklingt in der Stadtkirche Waltershausen: Weimarer Studierende führen das Orgelwerk des Komponisten Hans-Joachim Hespos auf.

Mit einem Tag der jungen Orgelmusik soll am Samstag, 11. November, das musikalische Schaffen des Komponisten Hans-Joachim Hespos vorgestellt werden. Dazu wollen Studenten des Experimentalstudios Orgel der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in Weimar, das gesamte Orgelwerk von Hespos in der Stadtkirche Waltershausen aufführen.

Hespos ließ sich in seinem letzten Werk „Pora“ durch die Arbeit des Experimentalstudios inspirieren. Das Konzert in der Stadtkirche beginnt um 19 Uhr. Begleitet werden die Studenten von Orgelprofessor Martin Sturm. Der Eintritt ist frei.