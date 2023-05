Orgelmusik und mehr

Stefano Molardi aus Cremona/Italien wird diesen Sommer wieder an der Thielemann-Orgel in Gräfenhain zu erleben sein.

Gotha. Der Gräfenhainer Musiksommer beginnt Mitte Mai. Das Jugendorchester der Kreismusikschule „Louis Spohr“ Gotha spielt zum Auftakt

Am Sonntag, 14. Mai, beginnt die Konzertsaison des „Gräfenhainer Musiksommers 2023“. Bis September dürfen sich die Konzertgäste wieder auf Organisten von Weltrang an der historischen Thielemann-Orgel freuen, kündigt Jürgen Seeber vom Konzertausrichter, dem Freundeskreis Thielemannorgel, an. Für Abwechslung sollen auch Konzerte mit Violinen- und Gitarrenklängen sowie Tänzer in Barockgewändern sorgen.

Klingendes Kleinod: Die Orgel der Kirche Gräfenhain ist 1728 bis 1731 von dem bekannten und geschätzten „Gothaischen Hoforgelmacher“ Johann Christoph Thielemann erbaut worden. Foto: Edda Weber

Zum diesjährigen Auftakt spielt das Jugendorchester der Kreismusikschule Louis Spohr unter der Leitung von Andrea Hähnlein. Der Auftritt der etwa 40 musikbegeisterten jungen Musiker – im Alter von 14 bis 25 Jahren – verheiße ein vergnügliches wie unterhaltsames Konzert mit Filmmusik wie „The Pink Panther“ oder temperamentvollen Klezmer- und Tangoklängen.

Namhafte Organistenauch aus Neuseeland und Italien

Stefano Molardi aus Mailand wählte die Thielemann-Orgel, um mit diesem Instrument vor einigen Jahren die vier CDs des „Volume 4“ der Werke von Johann Sebastian Bach aufzunehmen. Am 4. Juni werde er wieder ein Konzert in Gräfenhain geben, sagt Seeber.

Paul Rosomann aus Wellington/ Neuseeland ist nach seinem ersten Gastspiel 2011 zum wiederholten Mal am 18. Juni in Gräfenhain. Erstmals wird Michael Vetter aus Bautzen in Gräfenhain am 2. Juli zu hören sein. Der international als Organist und Cembalist tätige Sachse ist insbesondere durch sein breites Orgelrepertoire verschiedener Epochen und die Orgelimprovisationen zu Stummfilmen bekannt. Mit Heiner Graßt aus Essen wird am 16. Juli ein Organist erwartet, der für die ausdrucksstarke Interpretationen des französischen und deutschen Barock, auch der norddeutschen Schule, an der Orgel geschätzt wird und die Thielemann-Orgel von vergangenen Gastspielen bereits kennt. Der Mailänder Organist Giorgio Parolini wird am 30. Juli zum fünften Mal in der Kirche ein Konzert geben.

Der Konzerttermin am 13. August bietet den Gästen Kunst zweier Genres: „Barock-Tanz und Konzert“. Mitglieder des Freundeskreises „Vive la danse“ präsentieren barocke Tanzkultur an europäischen Höfen in historischen Gewandungen. Dazu vereint der junge, in Gotha beheimatete Organist Bastian Uhlig mit seinem Orgelrecital „Mikrokosmos“ erzählerisch die europäischen Klanglandschaften des 16. bis 20. Jahrhunderts.

Musikalische Reise vonder Renaissance bis zu Country

Eine musikalische Reise von der Renaissance über die Klassik bis zum Blues und der Country Folk-Musik verspricht das Konzert mit dem Duo Lavendel am 27. August unter dem Titel „Violine trifft Gitarre“ mit Constanze Ulrich (Halle) mit ihrer Violine und dem Weimarer Gitarristen Udo Hemmann.

Die Musik von Johann Sebastian Bach auf der Gitarre und deren Einfluss auf das Schaffen des bedeutendsten südamerikanischen Komponisten für dieses Instrument, Agostin Barrios, können die Gäste am 10. September im Konzert mit Roger Tristao Adao (Friedrichsrode) unter dem Titel „Bach & Barrios“ erleben. Zum Saisonabschluss am 24. September wird Thorsten Pech (Wuppertal) an der historischen Thielemann-Orgel erwartet.

Weitere Informationen:www.thielemannorgel.de

Konzerttermine Gräfenhainer Musiksommer 2023:

Sonntag, 14. Mai, 17 Uhr Jugendorchester der Kreismusikschule „Louis Spohr“ GothaSonntag, 4. Juni, 17 Uhr Stefano Molardi, Orgel (Cremona/ Italien)Sonntag, 18. Juni, 17 Uhr Paul Rosoman, Orgel (Wellington / Neuseeland)Sonntag, 2. Juli, 17 Uhr Michael Vetter, Orgel (Bautzen / Deutschland)Sonntag, 16. Juli, 17 Uhr Heiner Graßt, Orgel (Essen/ Deutschland)Sonntag, 30. Juli, 17 Uhr Giorgio Parolini, Orgel (Mailand / Italien)Sonntag, 13. August, 17 Uhr „Barock-Tanz und Konzert“„Vive la danse“ – historische Tänze des Barock Bastian Uhlig, Orgel (Gotha / Deutschland)Sonntag, 27. August, 17 Uhr „Violine trifft Gitarre“ Duo Lavendel: Constanze Ulrich, Violine (Halle / Deutschland) Udo Hemmann, Gitarre (Weimar / Deutschland)Sonntag, 10. September, 17 Uhr„Bach & Barrios“ (Klassisches Gitarrenkonzert) Roger Tristao Adao, Gitarre (Friedrichsrode / Deutschland) Sonntag, 24. September, 17.00 Uhr Thorsten Pech, Orgel (Wuppertal / Deutschland) (Änderungen vorbehalten)