Orgelshow in Friedrichroda mit 2G-Plus-Regel

Friedrichroda. Nico Wieditz gibt Konzert in der Blasiuskirche Friedrichroda.

Die Orgelshow „Starlights“ wird am Samstag, 27. November, in der Blasius-Kirche Friedrichroda zu hören sein. Beginn ist 19 Uhr. Aufgrund der neuen Corona-Verordnung in Thüringen gelten auch für das Orgelkonzert in Friedrichroda neue, vom Land auferlegte Beschränkungen, um diese Veranstaltung überhaupt möglich zu machen. Darauf weist Nico Wieditz hin, der mit seiner Orgelshow in Friedrichroda gastiert. Er betont: Das Konzert finde mit einer sehr begrenzter Besucherzahl statt. Nach Beschluss des Landes Thüringen gilt für dieses Konzert die 2G-Plus-Regel. Genesene und Geimpfte müssen einen aktuellen Negativ-Test vorweisen.

Orgelshow „Starlights“ in Friedrichroda: Samstag, 27. November, 19 Uhr. Alle aktuellen Infos: www.starlights.live unter der Rubrik Tourplan