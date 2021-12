Orientalismus in der Forschungsbibliothek Gotha im Gespräch

Gotha. Das nächste Bibliotheksgespräch widmet sich Johann Ernst Gerhard und orientalischen Studien. Das muss man über die Online-Veranstaltung wissen

Der Gelehrtenkultur und orientalischen Studien im 17. Jahrhundert widmet sich die nächste Online-Veranstaltung der Reihe Gothaer Bibliotheksgespräche am Mittwoch, 15. Dezember, 18.15 Uhr. Dazu hat sich die Forschungsbibliothek Gotha der Uni Erfurt den promovierten Historiker und Altphilologen Asaph Ben-Tov eingeladen. Thema wird zudem der Theologe Johann Ernst Gerhard, der an diesem Tag vor genau 400 Jahren geboren ist.

Johann Ernst Gerhard war im 17. Jahrhundert Professor für Geschichte und Theologie in Jena. Seine Werke markieren einen wichtigen Zwischenstand in der Gelehrtenkultur und Praxis dieser Zeit. Für die Forschung relevant ist vor allem das umfangreiche Quellen-Korpus, das Gerhards Leben und seine orientalischen Studien dokumentiert: die Bibliotheca Gerhardina und sein handschriftlicher Nachlass haben sich in der Forschungsbibliothek Gotha erhalten.

TA-Newsletter für Gotha Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Von 2009 bis 2017 war Asaph Ben-Tov am Forschungszentrum Gotha tätig. Seit 2019 ist er Mitarbeiter am von des Forschungsprojekts The European Qur’an (zu deutsch: der europäische Koran) an der Universität Kopenhagen. Vor einigen Monaten erschien seine Studie über Johann Ernst Gerhard.

Zugang zur Online-Veranstaltung unter uni-erfurt.de/forschungsbibliothek-gotha