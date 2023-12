Landkreis Gotha Das Unwetter hat auch in Thüringen Spuren hinterlassen. Wie oft Feuerwehren im Kreis Gotha ausrücken mussten.

Dort Orkan „Zoltan“ hat am Donnerstag in ganz Deutschland gewütet. Auch in Thüringen hat das Unwetter Spuren hinterlassen. In Nordthüringen schlossen einige Weihnachtsmärkte sogar schon am frühen Nachmittag ihre Pforten. Anders als bei dem Sturm Anfang November richtete „Zoltan“ keine gravierenden Schäden im Landkreis Gotha an.

Insgesamt verzeichnete das Landratsamt Gotha während des Unwetters nur zehn Einsätze. Den Angaben zufolge rückten Einsatzkräfte wegen umgestürzter Bäume aus - unter anderem in Bufleben, Molschleben, Schwabhausen und Sonneborn. Die Feuerwehr Georgenthal musste am späten Nachmittag mit Kettensägen ausrücken, um zwei Bäume von einer Straße zu räumen. Die Feuerwehr Ingersleben meldete bei Facebook einen Einsatz wegen eines umgefallenen Bauzaunes.

Da durch Unwetterwarnungen mit einem erhöhten Einsatzgeschehen zu rechnen war, war die Leitstelle laut dem Landratsamt Gotha mit mehr Personal verstärkt worden. Die Unterstützung sei „erfreulicherweise nicht benötigt worden“. Erst Anfang November hatten starke Sturmböen die Feuerwehren im Landkreis auf Trab gehalten. Zwischen Fischbach und Winterstein hatte es eine der beiden Friedenslinden entwurzelt. Die Bäume waren 1871 nach dem Ende des Deutsch-Französischen Krieges gepflanzt worden.

