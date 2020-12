Bad Tabarz. Der Bürgermeister kritisiert den angekündigten Montagsspaziergang gegen Pandemiemaßnahmen gerade in einem Ort wie Bad Tabarz.

Ortmann: Demonstranten in Bad Tabarz verlängern Lockdown

Gegen den am Montag angekündigten Spaziergang „Wir gehen gegen Corona an die frische Luft!“ in Bad Tabarz spricht sich der Bürgermeister David Ortmann (SPD) aus. „Damit konterkariert eine kleine Minderheit, die Arbeit, die Disziplin und die Auffassung der großen Mehrheit“, sagte er im Vorfeld der Veranstaltung. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Live-Blog