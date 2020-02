Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ortsbrandmeister wieder gewählt

Yves Brand ist weiterhin Ortsbrandmeister in Tüttleben. Das ist das Ergebnis der Wahl während der Jahreshauptversammlung des Feuerwehrvereins am Samstagabend im Schulungsraum des Feuerwehrgerätehauses in der Friemarer Straße. Als Stellvertreter steht Tino Küster ihm zur Seite. Beide wurden einstimmig mit nur einer Enthaltung gewählt. Tino Bromund wurde als Gerätewart bestätigt.

Zuvor hatte der Vereinsvorsitzende Dirk Häfer die Versammlungsteilnehmer begrüßt und die Bilanz des Jahres 2019 aus Vereinssicht gezogen. Der Verein hat 80 Mitglieder, davon zählen 18 zur Jugend, 18 sind Frauen und 18 Mitglieder sind in der Alters- und Ehrenabteilung. Häfer erinnerte an das Osterfeuer, den Frühjahrsputz im Gerätehaus, das Maibaumsetzen, eine Bustour nach Berlin und sportliche Erfolge. Eine Besonderheit in Tüttleben ist das Nachtsteigen. Die Tüttlebener haben einen Feuerwehrturm. Käfer kündigte Termine für 2020 an: Osterfeuer am 8. April, Maibaumsetzen am 1. Mai, Feuerwehrfest am 20. Juni, Nachtsteigen am 5. September, Weihnachtsfeier am 12. Dezember. Ortsbrandmeister Ives Brand zählte in seinem Bericht Einsätze auf. Das Spektrum reichte vom Ausleuchten eine Hubschrauber-Landeplatzes, Hilfeleistung bei Unfällen, Löschen von Papiercontainern bis zu Kuriositäten wie den Ruf zu einem Osterfeuer, dass zur falschen Zeit angemeldet worden war. Er berichtete über Qualifizierungen und die Verbesserung der technischen Ausstattung. Auch der Bericht der Jugendwartin wurde mit viel Beifall entgegen genommen. Es gab Auszeichnungen und Beförderungen, überreicht durch Bürgermeister Klaus Lewald (CDU).