Ortsteilrat in Gotha-Sundhausen verkauft Masken

Im Gothaer Ortsteil Sundhausen bietet der Ortsteilrat am Dienstag und Mittwoch jeweils von 17 bis 19 Uhr Einweg-Masken an. Verkaufsort ist der Schulhof der Erich-Kästner-Grundschule am Anger 8, teilt die Verwaltung der Kreisstadt mit. Eine Liste aktueller Verkaufsstellen stehe auf der Internetseite der Stadt unter wwww.gotha.de unter der Rubrik „Lokaler Handel in Corona-Zeiten“. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog.