Ortsumfahrung Tüttleben drei Monate zeitiger fertig

Drei Monate vorfristig ist die 3,2 Kilometer lange Umgehungsstraße der Bundesstraße 7 um Tüttleben fertiggestellt. Fertig ist auch die Brücke für den Radweg von Tüttleben nach Friemar. Am Wochenende waren dort noch Fußgänger und Fahrradfahrer unterwegs, aber am Dienstag, 9. Juni, 13.30 Uhr, wird die Straße an der westlichen Anbindung des Ortes feierlich freigegeben. Den Bau hat die einheimische Firma Bickhardt-Bau ausgeführt. Das Brückenbauwerk stammt von der Bauunion Wandersleben. Rund 790.000 Euro kostete die Brücke, für Erd- und Straßenbau einschließlich der Bauwerksgründung wurden 1,45 Millionen Euro aufgewendet.