Osterfeuer in Mechterstädt

In wenigen Wochen feiern die Mechterstädter ihr traditionelles Osterfeuer. Geplant ist es am 11. April auf der Gänseweide des Hörsel-Dorfes. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr koordinieren den Ablauf. Wer Baumschnitt vorrätig hat, kann ihn am 21. und 28. März sowie am 4. April jeweils in der Zeit von 9.30 bis 12 Uhr bei der Feuerwehr abgeben. Dies sei notwendig, weil es in den Jahren zuvor immer wieder vorkam, dass man Sachen versuchte zu entsorgen, die dort nicht hingehörten, teilte der Feuerwehrverein mit.