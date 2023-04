In Ohrdruf findet am 8. April der diesjährige Ostermarsch des Gothaer Kreisverbandes der Linken statt.

Ostermarsch „Für Abrüstung, Frieden und Menschenrechte“ in Ohrdruf

Ohrdruf. Der Gothaer Kreisverband der Linken ruft für den 8. April zum Ostermarsch in Ohrdruf auf.

Die Ostermärsche stehen erneut unter dem Zeichen des Krieges in der Ukraine. Seit mehr als einem Jahr nimmt die Zeit des Leids, der Flucht, der Zerstörung und des Sterbens im Osten Europas kein Ende. Aus diesem Grund gehen am Ostersamstag, 8. April, Mitglieder des Gothaer Kreisverbandes der Linken in Ohrdruf auf die Straße. Dort findet traditionell der Ostermarsch statt.

Unter dem Motto „Für Abrüstung, Frieden und Menschenrechte“ treffen sich die Teilnehmer um 9 Uhr in der Waldstraße am Denkmal. Im Anschluss dessen findet eine Filmvorführung mit Diskussion im Raum der Interessengemeinschaft Schloss Ehrenstein am Schlossplatz 3 statt.