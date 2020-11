Pandemie beflügelt Kauflust in Ballstädt

Samstagmorgens bilden die Kunden vor dem kleinen Lebensmittelmarkt in Ballstädt regelmäßig eine Schlage. Daran haben auch das Coronavirus und der dadurch gebotene Mindestabstand einen Anteil. Der Andrang zeigt: Der Konsum kommt an. Seit fünf Jahren betreibt eine Bürgergenossenschaft den Laden – ein Modell, das im Kreis Gotha Schule macht.

In Finsterbergen laufen derzeit die Vorbereitungen zur Eröffnung eines genossenschaftlichen Konsums. Auch Horst Dünkel (CDU), Vorsitzender der Genossenschaft und Ortsbürgermeister in Ballstädt, hatte sich damals andernorts erkundigt, was es für einen erfolgreichen Konsum braucht.

Nachdem Ende 2014 der Bäcker geschlossen hatte, fiel eine der letzten Versorgungsquellen im Ort weg. Die Versammlung zur Gründung einer Genossenschaft lockte rund 90 Interessierte an. Nun sind 45 Privatpersonen oder Gruppen sowie Unternehmen aus der Region und die Gemeinde Nessetal Anteilseigner des Konsums. Diese beteiligten sich nicht für die Rendite, stellt Horst Dünkel klar, sondern um mit dem Laden das Dorf aufzuwerten.

Horst Dünkel (CDU) ist Ortsbürgermeister und Vorsitzender der Bürgergenossenschaft, die den Konsum betreibt (Archiv-Foto). Foto: Peter Riecke

Der Ort, der bei den Ballstädter zu DDR-Zeiten als Konsum bekannt war, ist es also seit November 2015 wieder. Vor dem feierlich geschmückten Laden wartet Horst Dünkel am Donnerstag mit einem Blumenstrauß auf Verkaufsstellenleiterin Andrea Frank. Die ersten fünf Jahre erfolgreich bewältigt zu haben, macht die 51-Jährige besonders stolz, und sie hofft auf mindestens weitere fünf Jahre.

Ein stabiles Teamhat sich zusammengefunden

„Der Laden muss Bestand haben“, ist sie sich sicher. Die Freude teilt Andrea Frank mit ihren drei Mitarbeiterinnen, die aus Ballstädt und den Nachbarorten stammen.

Mittlerweile habe sich ein stabiles Team zusammengefunden, so Horst Dünkel. Das brauche es auch, denn in dem Lädchen gestalten sich die Prozesse mitunter schwieriger als in normalen Supermärkten. So wird beispielsweise das Einpflegen der Produkte zur mühseligen Arbeit. Wenn neue Ware kommt, ist viel zu tun, so auch an diesem Donnerstag.

Man sieht sich nicht als Konkurrenz der regionalen Supermärkte

In Konkurrenz zu größeren Lebensmittelmärkten sieht sich der Konsum in Ballstädt kaum. Mit den Preisen und dem Sortiment könne man da nicht mithalten, sagt Dünkel. Knapp zwölf Kilometer sind es bis zum nächsten Supermarkt in Gotha, sieben Kilometer bis Gräfentonna und acht bis Goldbach. Gerade in der Pandemie hat der Markt im Ort seinen Wert gezeigt.

Drei Kunden dürfen seitdem zeitgleich einkaufen. Das hält auch die Bewohner der Nachbarorte nicht ab, für den kleinen Einkauf nach Ballstädt zu kommen. In diesem Jahr rechnet die Bürgergenossenschaft mit einem merklichen Umsatzplus. Daran könnten auch die Post- sowie eine Lotterieannahmestelle einen Anteil haben, die in diesem Jahr dazugekommen sind.

Dennoch bleibe es ein Kampf um die Schwarze Null, betont Horst Dünkel. Günstig für den Laden seien die Nähe zum Kindergarten und die neue Senioreneinrichtung im Ort. Auch an die kürzeren Öffnungszeiten als in der Stadt haben sich die Konsumkunden gewöhnt.

Gelegentliches Warten vor dem Konsum hat auch etwas Gutes. Der Laden ermöglicht wieder mehr Begegnungen in dem Ort und hat die Schulstraße zu einem Treffpunkt in Ballstädt werden lassen.