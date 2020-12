Pandemie bringt Kinderheime in Gotha an Belastungsgrenze

Die Pandemie hat bewirkt, dass viele Menschen mehr Zeit in ihrem engsten Kreis verbracht haben. Zum einen, weil es nötig war, die eigenen Kontakte auf die wichtigsten Personen zu reduzieren. Aber auch weil diese Zeit beängstigend ist und das Beisammensein Rückhalt bietet. Umso schwieriger ist die Krise für Kinder und Jugendliche, die in dieser Zeit nicht bei ihrer Familie wohnen. 58 Mädchen und Jungen im Alter von drei bis 21 Jahren leben derzeit in Wohngruppen der gemeinnützigen GmbH Versatio in Gotha. Hinter ihnen und ihren Betreuern liegt ein belastendes Jahr.

Jetzt, kurz vor den Festtagen, versuchen die Mitarbeiter der Versatio-Einrichtungen noch alles möglich zu machen. Beurlaubungen, so nennt man die Zeit außerhalb der Wohngruppe, werden für die Bewohner geprüft, erklärt Edda Preuß, Sprecherin des Trägers. Grundsätzlich versuche man, Kontakte einzuschränken. Bereits das ganze Jahr über sind Besuche auf das Nötigste reduziert worden. Mit Jugendamtsmitarbeitern oder den Eltern traf man sich zwischenzeitlich im Freien oder in der Geschäftsstelle. In den Wohngruppen sind derzeit keine Besuche erlaubt.

Derzeit kein Platz für neue Bewohner in den Wohngruppen

Ist die Beurlaubung bewilligt, erhalten die Eltern und andere Bezugspersonen strenge Auflagen. Sie müssen genau wissen, wie sie sich verhalten, wenn Corona-Symptome bei einem Beteiligten auftreten, oder wenn es zu Konflikten kommt. Denn diese sind meist der Grund, warum die Kinder nicht in der Familie leben. Beurlaubung werden zudem nur für kurze Zeit bewilligt.

Der überwiegende Teil der Kinder und Jugendlichen verbringt Weihnachten jedoch in der Wohngruppe. Dort leben sie zumeist in Doppelzimmern. Weitere Bewohner können nicht aufgenommen werden, sagt Edda Preuß, denn die Betreuungskapazität sei erschöpft. Sollte ein Platz frei werden und jemand neues einziehen, muss dieser sich zuvor isolieren oder einen negativen Corona-Test vorweisen. Ist das nicht möglich, kommt gegebenenfalls eine Quarantäne auf den Neuzuwachs zu. Infektionen mit dem Coronavirus wurden in den Versatio Kinderheimen bisher nicht nachgewiesen. Kommt es doch einmal zum Ernstfall, agieren die Einrichtungen nach einem Stufenplan. Je nachdem, wie viele Personen betroffen sind, wird die Gruppe oder das ganze Haus isoliert. Wie gehandelt wird, wird mit Jugendamt, Landesjugendamt und den Personensorgeberechtigten abgesprochen.

Keine Prämien für Erzieher

Im Durchschnitt werden die zu betreuenden jünger. Zunehmend werden im Kinder im Vor- und Grundschulalter aufgenommen. Besonders für den Kleinen bereiten die eingeschränkten Kontakte große Probleme. Sie verstehen nicht, dass es erforderlich ist, dass sie ihre Eltern weniger sehen. Die Bewohner sind generell verunsichert, weil die Gefahr durch den Virus nicht greifbar und ihr Leben doch so beeinflusst.

Für die Betreuer sei die Arbeit in diesem Jahr zum „Hochleistungssport“ geworden – eine Leistung die wenig honoriert werde, meint Michael Horn, geschäftsführender Gesellschafter der Versatio-Gruppe. Denn Prämien, wie sie die Bundesregierung in Pflegeberufen steuerfrei auszahlt, sind bei den Erziehern nicht üblich. „Das ist sehr frustrierend, da das Betreuungspersonal jeden Tag an seine persönlichen Belastungsgrenzen gehen muss“, so Horn.

Eine zusätzliche Herausforderung ist seit Kurzem auch wieder der Heimunterricht. Mit allen Schulen gebe es Absprachen zum Lernen außerhalb des Klassenzimmers. Doch weil es so viele unterschiedliche Schulen, Klassenstufen und Lernweise sind, sei der Aufwand groß. Die Betreuer unterstützen beim Lernen. Die technischen Voraussetzungen für den Unterricht vor dem PC wurden glücklicherweise im vergangenen Jahr mit der Anschaffung von PCs geschaffen.