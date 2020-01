Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Paradoxes Dorfkindleben

Dorfkinder können Brände löschen, Discofox tanzen und Traktor fahren. Sie sind praktisch veranlagt und halten sich bei ein bisschen Blasmusik nicht gleich die Ohren zu. Diesen Klischees begegnet man unweigerlich, wenn es darum geht, auf dem Land aufzuwachsen – so wie ich.

Für gar nicht altmodisch hält das Bundeslandwirtschaftsministerium diese Zuweisungen. Ihre Dorfkinder-Kampagne soll mit eben diesen Bildern den Blick für den Einsatz von Landbewohnern öffnen.

Doch bei vielen Betrachtern bewirkt die Kampagne das Gegenteil. Dorfkinder seien nicht trotz, sondern gerade wegen ihrer Lebensumstände so, wie sie sind: Den Stadtkindern hinterher, weil das Internet zu langsam ist. Erfinderisch, weil der nächste Baumarkt oder Elektronikladen nun mal kilometerweit entfernt ist.

In Berlin ist mein Dorf nun ausgezeichnet worden. Besonders gut für die Zukunft aufgestellt seien wir Bollstedter. Und als ich vor einer Kamera gefragt wurde, was mich glücklich daran macht, auf einem Dorf aufgewachsen zu sein, dachte ich an Zusammenhalt und lange Abende unterm Sternenhimmel. Dabei hätte ich als Jugendliche lieber nicht auf dem Land gewohnt. Jetzt wohne ich in einer Großstadt und schätze meine Dorfkind-Erfahrungen – wohl gerade weil ich das Ortsschild jederzeit hinter mir lassen kann.