Park und Wald in Gothas Umland zum Spielen nutzen

Auch die Stadt Gotha hat ihre Spiel- und Bolzplätze wegen der Corona-Pandemie gesperrt. Steven Koch als Leiter des Ordnungsamtes muss mit seinen Mitarbeitern die Einhaltung des Verbotes kontrollieren.

Warum wurden die Spielplätze gesperrt, die sich doch im Freien befinden?

Die Sperrung der Spiel- und Bolzplätze erfolgte auf Grundlage der Thüringer Verordnung über erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus sowie der Allgemeinverfügung des Landkreises. Spielplätze sind ein Ort der sozialen Interaktion. Größere Menschenansammlungen aber sollen unterbunden werden – auch auf Spiel- und Bolzplätzen. Deren Schließung war also eine zwingende Notwendigkeit. Und aufgrund bisher vorliegender Erkenntnisse ist nicht nachgewiesen, dass die Ansteckungsgefahr im Freien geringer ist.

Kontrollieren Sie, ob sich die Gothaer an das Nutzungsverbot halten?

Der Krisenstab der Stadtverwaltung Gotha, der täglich die Lage beurteilt, hat schon zu Beginn der Corona-Pandemie die Zahl der ordnungsbehördlichen Vollzugsdienstkräfte aufgestockt. So ist die Kontrolle des Stadtgebietes an sieben Tagen in der Woche sichergestellt. Bislang halten sich die Gothaer mit großem Verständnis an die Nutzungs- und Kontaktverbote. Vereinzelt wurden Verstöße festgestellt, jedoch trafen die aufklärenden Gespräche ausnahmslos auf Verständnis der Bürger.

Was empfehlen Sie Familien, wenn sie ihre Kinder jetzt nicht schaukeln und wippen lassen dürfen?

Mein Tipp ist, die Krise als Chance zu verstehen: Nutzen Sie das Mehr an Zeit, um die Kinder beim Basteln anzuleiten, ihnen vorzulesen oder gemeinsam mit ihnen zu spielen. Versuchen Sie, den Kindern körperlichen Ausgleich zu verschaffen, indem sie mit ihnen um die Wette rennen, Turnübungen machen oder gemeinsame Lern- und Bewegungszeit in der Natur verbringen. Gerade jetzt im Frühling gibt es in der Natur einiges zu entdecken. Und natürlich können Familien sehr wohl noch in den Park oder den Wald, um dort zum Beispiel Rad zu fahren oder spazieren zu gehen.