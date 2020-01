Das Ahorn-Berghotel in Friedrichroda.

Friedrichroda. Die Ahorn-Hotelgruppe investiert in Elektromobilität am Standort Friedrichroda.

Parken und Laden am Berghotel Friedrichroda

Eine Elektroladesäule steht nun am Berghotel in Friedrichroda. Auf dem Hotelparkplatz wurde eine Ladesäule mit einer Ladeleistung von 22 Kilowatt installiert, an der zwei Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden können. Die Kilowattstunde kostet 40 Cent. Geladen wird zwischen zwei und vier Stunden, je nach Batteriekapazität. Der Strom werde mit Windkraftanlagen erzeugt, heißt es weiter.

Die Ahorn-Hotelgruppe hat nach eigenen Angaben an jedem ihrer sechs Standorte in Elektromobilität investiert. Auch Elektrofahrräder können sich die Gäste im Hotel ausleihen. Hotelgäste wählen ihre Unterkunft gezielt nach Kriterien wie E-Ladesäulen aus, erklärt ein Sprecher der Hotelgruppe. Mit der Investition wolle man eine neue Zielgruppe ansprechen.