Parkgebühren in Gotha per Handy zahlen

In Gotha können Autofahrer ihre Parkgebühren ab dem 1. Mai 2020 auch per Mobiltelefon zahlen, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Parkscheinautomaten bleiben mittels Münzzahlung auch in Betrieb. Dort finden sich Informationen zu den neuen Dienstleistern und ihren Anleitungen für die ersten Schritte zum Handyparken. Den Parkvorgang startet der Autofahrer per App, Anruf oder auch per SMS. Seine Parkzeit kann er stoppen oder verlängern. Ob ein Auto ein digitales Ticket hat, erkennen die Mitarbeiter des Ordnungsamts am Kennzeichen, das sie mit einem zentralen Online-System abgleichen.