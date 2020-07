Gotha. Die Bauarbeiten am alten Busbahnhof am Mühlgrabenweg schreiten voran. Dort sollen weiter 185 kostenfreie Stellflächen geschaffen werden.

Parkplatzbau am Mohren geht voran

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Parkplatzbau am Mohren geht voran

Weitere 185 kostenlose Parkplatzstellflächen sollen am alten zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) am Mühlgrabenweg geschaffen werden. Gegenwärtig werden die einstigen Bussteige abgebaut und die Oberfläche bearbeitet. Die Bauarbeiten auf der einstigen Fläche des Busbahnhofes laufen planmäßig. So sind die Bauarbeiter dabei die Entwässerung anzupassen und die Parkplätze neu zu markieren.

Neben den Parkplätzen sind auch Elektroladesäulen für E-Autos und Stellplätze für Behinderte vorgesehen. Als zusätzliche Maßnahme wird an der Freifläche Mohrenberg/Mühlgrabenweg gegenüber dem Parkplatz ein Miniwald entstehen, dessen Herrichtung im Herbst in der Maßnahme inbegriffen ist.

Mit den bereits Ende 2019 markierten Stellplätzen auf der Vorfläche des Busbahnhofes stehen damit nach Abschluss der Arbeiten rund 250 neue und kostenfreie Stellplätze in unmittelbarer Nähe der Innenstadt zur Verfügung, was nach Aussage von Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) ein Alleinstellungsmerkmal Gothas darstellt. Damit soll ein wichtiger Baustein zur Unterstützung der ansässigen Wirtschaft geleistet werden.

Auftragnehmer für die Gesamtmaßnahme ist die Firma Maik Ludwig Tiefbau aus Emleben. Die Fertigstellung ist für Mitte August 2020 geplant.