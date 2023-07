Malik Harris rockt die Bühne bei der Antenne Thüringen Party in Schwabhausen.

Partystimmung auf dem Festplatz in Schwabhausen

3000 begeisterte Besucher feierten am Samstagabend auf dem Festplatz in Schwabhausen ausgelassen bei der Antenne Thüringen Party. Die Schwabhäuser hatten auch allen Grund dazu, denn sie hatten vor ein paar Tagen ihren Mitkonkurrenten Tambach-Dietharz bei der Aufgabe, wer bringt die meisten unterschiedlich lang verheirateten Brautpaare zusammen, geschlagen. Schwabhausen brachte es auf 72 Brautpaare und Tambach-Dietharz auf 57. Damit ging der Gewinn einer Party in den Ort. Malik Harris und Loi: beide Musiker sangen ihre bekannten Hits. Des Weiteren traten Samu und die Antenne Thüringen Allstars auf.