Hallo Gotha Passender Name gesucht

Wieland Fischer über Gothas neue Jugendherberge.

Gothas künftige Jugendherberge in der Jüdenstraße ist zwar noch von Baugerüst und Planen umhüllt, bekommt aber dahinter immer mehr Konturen. Im Sommer 2024 soll die Unterkunft für Jung und Alt eröffnet werden, kündigt die Bauträgerin, die Baugesellschaft Gotha, an. Konzeption der Inneneinrichtung sowie Bauarbeiten laufen auf Hochtouren. Nach Umbau und Sanierung sollen 45 Zimmer mit 154 Betten sowie Café, Veranstaltungs- und Seminarräume zur Verfügung stehen.

Mit der Anschrift Jugendherberge möchte man es nicht belassen. Ein zugkräftiger Eigenname wird gesucht. Schließlich verbinde sich mit dem Millionenprojekt auch Geschichte. Am 24. September 1922 wurde in der Emminghausstraße 8 die erste Gothaer Jugendherberge, initiiert durch Studienrat Heinrich Steinmeyer, eröffnet. Eine zweite existierte 45 Jahre lang in der Mozartstraße und musste Ende 2000 geschlossen werden.

Erste Jugendherberge stand in Emminghausstraße

Historie wie Örtlichkeit könnten als Aufhänger dienen, um einen zugkräftigen Namen zu finden. Wie wäre es mit dem einer geschichtsträchtigen Gestalt, die hier wirkte? Schön wäre es auf jeden Fall für die Initiatoren und Bauherren der BGG, wenn die Jury aus einer großen Namenspalette den passendsten wählen könnte. Als zusätzliche Motivation locken sie mit einem Preisgeld. So sollen 250 Euro für den ersten Platz ausgereicht werden sowie weitere Preise, die mit einem Veranstaltungsgutschein der Kultourstadt Gotha und Gotha-Gutscheinen bedacht werden.

Die Teilnahme ist denkbar einfach: Ein Anruf (Telefon: 03621/77 12 11) oder eine Mail (info@bgg-gotha.de) mit Namen genügen. Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2023. Und es wirkt hoffentlich einladend, wenn nächstes Jahr an der Gothaer Jugendherberge ein Name steht, der die Zeitläufe überdauert.