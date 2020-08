Im Park hinter dem Herzoglichen Museum Gotha will die Evangelische-Freikirchliche Gemeinde Gotha Pastor Robert Schade in sein Amt einführen (Archiv-Foto).

Die evangelische-freikirchliche Gemeinde Gotha will am Sonntag 30. August in einem Open-Air-Gottesdienst ihren neuen Pastor Robert Schade in sein Amt einführen. Das soll im Freien, hinter dem Herzoglichen Museum geschehen. Der Gottesdienst beginnt 10 Uhr.