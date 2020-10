Pause für Tretbecken und Quelle in Friedrichroda

Friedrichroda. In Friedrichroda gehen die Kneipptretbecken und die Ludowingerquelle im Kurpark in die Winterpause.

Die Saison der Kneipptretbecken in der Stadt Friedrichroda ist nun endgültig vorbei. Ab 1. November werden alle Tretbecken in der Stadt nicht mehr in Betrieb sein, teilte Bettina Stötzer vom Kuramt mit. Auch die Ludowingerquelle im Kurpark geht in die Winterpause.

Trotzdem müssen die Friedrichrodaer und ihre Gäste nicht auf das Heilwasser verzichten, sondern können in den bevorstehenden Wintermonaten den Trinkpavillon am Friedenspark/Klosterberg nutzen. Dieser ist von 10 bis 16 Uhr täglich geöffnet. Geschlossen sind der Trinkpavillon auf dem Kirchplatz und im Kurpark der Stadt. Erst Ostern 2021 werden die Heilquellen wieder geöffnet.

Seit die Ludowingerquelle in Friedrichroda im Jahr 2000 als staatliche Heilquelle anerkannt wurde, erfreut sie sich großer Beliebtheit. Die Ludowingerquelle besteht aus einem fluoridhaltigen Calcium-Natrium-Magnesium-Sulfat-Chlorid-Wasser. Durch den Genuss des natürlichen Heilmittels werden dem Körper wichtige Mineralien zugeführt.

Wer Näheres über die Heilquellen wissen will, der kann sich an die Tourist-Information Friedrichroda unter Tel.: (03623) 33200 wenden.