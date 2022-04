PEN-Tagung in Gotha: Frieden als Ideal in Kriegszeiten

Gotha. Literaturgrößen werden am 14. Mai auf den Gothaer Friedenstein kommen. Zu einer Diskussionsveranstaltung kann man sich per E-Mail anmelden.

Größen der Literaturszene treffen sich Mitte Mai in Gotha zur Tagung des PEN-Zentrums. In diesem Rahmen lädt die Schriftstellervereinigung am Samstag, 14. Mai, 19 Uhr, auf Schloss Friedenstein, um Interessierte an einem Gespräch teilhaben zu lassen.

Zum Titel „Mit aller Kraft. Der Krieg, der Frieden, der PEN“ diskutieren die Schriftstellerin Marjana Gaponenko, die Schriftstellerin Eva Menasse, der Politologe, Schriftsteller und ehemalige PEN-Präsident Johano Strasser sowie der Journalist und derzeitige Präsident des PEN-Zentrums Deniz Yücel. Durch das Gespräch führt Journalist und Blogger Sascha Lobo. Das Diskussionsthema greift auf die Charta zurück, in der sich die PEN-Mitglieder nach dem Ersten Weltkrieg verpflichteten, „mit aller Kraft für das Ideal einer in Frieden lebenden Menschheit“ zu streben. Was folgt aus dieser Verpflichtung heute, angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine? Die Antworten darauf werden vom Deutschlandfunk Kultur aufgezeichnet und als Podcast zur Verfügung gestellt.

Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Veranstaltung findet auf dem Innenhof des Schlosses statt und bei schlechtem Wetter in der Schlosskirche.

Anmeldung per E-Mail an unter:bibliothek.gotha@uni-erfurt.de