Pendler und Spaß-Fahrer

Ralf Ehrlich findet, dass das 9-Euro-Ticket zu billig ist.

Nach über drei Wochen ist es jetzt endlich so weit: Es gibt wieder freie Sitzplätze in den Regionalbahnen. Zum Glück müssen die meisten Berufspendler nicht ganz so lange fahren, da sind zwei oder drei Stationen auch im Stehen zu bewältigen. Der Effekt, dass mit Einführung des 9-Euro-Tickets die Zahl der Bahnreisenden extrem angestiegen ist, hat inzwischen zum Glück wieder nachgelassen.

Vielleicht hat der Ansturm der ersten Wochen die Hobby-Bahnfahrer verschreckt. Kann auch sein, dass alle, die nur so zum Spaß schon immer mal von Gotha nach Eisenach und zurück fahren wollten, jetzt dieses Erlebnis hinter sich haben.

Ich höre immer noch den Frust der Berufspendler. Sei es, dass sie Probleme haben, ihre Fahrräder mit in den Zug zu bekommen oder es ihnen einfach zu voll war. Klar sparen Pendler mit dem 9-Euro-Ticket ebenfalls. So kostet zum Beispiel eine Monatskarte von Gotha nach Erfurt rund 150 Euro. Wäre das 9-Euro-Ticket aber ein 50-Euro-Ticket geworden, hätten die meisten Pendler immer noch profitiert. Vielen Spaß-Fahrern wäre dieser Preis bestimmt zu teuer gewesen.