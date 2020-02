Ein „Bild ohne Titel“ von A.R. Penck entstand um 1985. Volker Grahn stellt die Arbeiten des renommierten Künstlers in seiner Galerie in Bad Tabarz aus.

Petra Arndt schaut in Bad Tabarz auf A. R. Penck

Die Ausstellung „Petra Arndt schaut auf A. R. Penck“ mit 15 Steindrucken von A. R. Penck und zwölf Keramik-Plastiken von Petra Arndt ist noch bis Ende März in der Galerie Grahn zu sehen. Sie erinnert an den 80. Geburtstag von A. R. Penck. Die Plastiken von Petra Arndt aus Volkenroda korrespondieren mit den Bildern des Künstlers der deutschen Avantgarde.

A. R. Penck, der 1939 als Ralf Winkler in Dresden geboren wurde, war als Künstler Autodidakt, da alle seine Versuche, an den Kunstakademien in Dresden oder Ostberlin ein Studium zu beginnen, scheiterten, sagt Volker Grahn über dessen Lebensweg. In den Jahren 1972 und 1977 nahm der Künstler an den Ausstellungen „documenta 5“ und „documenta 6“ in Kassel teil. Als Penck am 3. August 1980 die DDR verlassen musste, reiste der Künstler demonstrativ mit zwei Plastikbeuteln voller Bücher über Herleshausen aus – zu Fuß versteht sich. Große Ölbilder, gemalt auf Bettlaken, wurden zusammengerollt auf dem Dachgarten des Autos des Galeristen Michael Werner aus Köln aus der DDR über die Grenze mitgenommen. In Westdeutschland wurde er ein weltbekannter Künstler, der Generationen nach ihm direkt und indirekt beeinflusst hat.

Die Galerie stellt erstmalig Exponate von Petra Arndt aus Volkenroda aus, eine Künstlerin, die seit der Wende 1990 künstlerisch tätig ist. Ihre Arbeiten verbinden Sensibilität, Grazie, Demut, Anmut und kraftvolles Durchsetzungsvermögen mit dem Material der Keramik.

Die Ausstellung in der Galerie Grahn in der Heinrich-Hoffmann-Straße 6a in Bad Tabarz ist Dienstag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 13 Uhr geöffnet.