„Petri Heil!“ zur Scheckübergabe

Die Petri-Jünger aus Gotha haben sich bei Sieblebens Floriansjüngern bedankt. Der Vorstand des Anglervereines überbrachte am Samstag eine Geldspende von 150 Euro dem Feuerwehrverein Siebleben, wie Wolfgang Linke, der Pressewart des Vereins Angler-Treff Gotha, berichtet. Es habe sich um eine finanzielle Anerkennung für eine ungewöhnliche Aktion der Sieblebener Wehr gehandelt.

Mitte November hatten die Kameraden dem Angler-Treff bei der Erhaltung der Wasserqualität am Langen Teich im Gothaer Mönchspark tatkräftig unter die Arme gegriffen. Über drei Pumpen und sechs Schläuche war der mittlere der drei Teiche fünf Stunden umgewälzt worden. In dem Teich hatte sich erstmals seit Jahren die Sauerstoff-Sättigung verschlechtert.

Der Einsatz habe die Wasserqualität deutlich verbessert und das Überleben der Fische und des Gewässers gesichert, so Linke. Da das Ganze in Form eines Übungseinsatzes abgewickelt wurde, seien allen Beteiligten die Abläufe und die Kontaktpersonen bekannt geworden, so dass zukünftig in einem solchem Notfall schnelle Hilfe gesichert werden könne, ist er überzeugt.

Linke spricht von Anglerglück: „Petri Heil!“ Derzeit sei die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr wegen Corona eingeschränkt. Dies bedeute, die Feuerwehr Siebleben trifft sich nur bei akuten Einsätzen.

Der Angler-Treff hat auch die Teiche im Mönchspark gepachtet. Er kämpft dort mit Vandalismus. So war eine Bank aus der Betonverankerung gerissen worden, um sie in den Teich zu schmeißen, wie Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) dem Stadtrat jüngst mitteilte. Die Sitzgruppe war von Bürgern gewünscht worden. Da der Stadt dafür das Geld fehle, hatte Beigeordnete Marlies Mikolajczak (SPD) ein Projekt mit dem Verein Talisa geschaffen, die die Bänke herstellen. Die Freude über die Bänke in habe nur zwei Tage gehalten. Inzwischen seien die Sitzgelegenheit aus dem Teich geborgen worden.