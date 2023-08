Pfadfinder-Geschichtswerkstatt in Nesse-Apfelstädt wird aufgelöst

Nesse-Apfelstädt. Die Geschichtswerkstatt der Pfadfinder, die in Nesse-Apfelstädt angesiedelt war, wurde jetzt wegen Mitgliederschwund aufgelöst.

Der Verein der Pfadfinder-Geschichtswerkstatt (PGW), der am Pfadfinderzentrum Drei Gleichen in Nesse-Apfelstädt seinen Sitz hat, wurde jetzt aufgelöst. Grund dafür ist der Rückgang der Mitgliederzahl. Unter dem Namen Vereinigung Deutsches Pfadfindermuseum wurde der Verein am 12. November 1995 in Sachsenhain (Verden an der Aller) gegründet. Ziel war es, die musealen Sammlungsgegenstände des Zentralarchivs der Pfadfinderbewegung (ZAP) im Besitz des Verbandes Deutscher Altpfadfindergilden (VDAPG) aufzubewahren und daraus ein Museum zu gestalten. Der archivalische Teil des ZAP, der 1967 ins Leben gerufen wurde, wurde als Depositum ins Archiv der deutschen Jugendbewegung auf Burg Ludwigstein überführt. Da sich das Ziel eines eigenständigen Museums nicht realisieren ließ, änderte der Verein 2007 seinen Namen in Pfadfinder-Geschichtswerkstatt, teilte Hendrik Knop vom Verband Deutscher Altpfadfindergilden mit.

Gegenständekommen nach Kassel

Von Hehler im Schwalmtal aus, wo sich im Pfadfinderzentrum Exploris die Räume befanden, wurden Ausstellungen, Versammlungen sowie Angebote zur Geschichte der Bewegung organisiert. 2022 war das Team so weit geschrumpft, dass die Arbeit im Ehrenamt nicht mehr fortgesetzt werden konnte. Trotz Unterstützung vom VDAPG und der Wahl eines neuen Vorstandes konnte an der Situation nicht mehr geändert werden. So wurde das materielle Erbe der Pfadfinderbewegung auf Burg Ludwigstein und die musealen Sammelobjekte in das Archiv des Verbandes Christlicher Pfadfinder (VCP) Kassel überführt.

Als Liquidatoren des aufgelösten Vereins wurden Angela Dernbach und Hendrik Knop benannt.