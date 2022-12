Pfadfinder holen das Friedenslicht in den Kreis Gotha

Das Friedenslicht scheint als ein Symbol für den Frieden selten so nötig wie in diesem Jahr.

Kreis Gotha. Das Licht wird in die Gemeinden und sozialen Einrichtungen getragen und soll am vierten Advent oder am Heiligen Abend an die Menschen verteilt werden.

Unter dem Motto „Frieden beginnt mit Dir“ wird das Friedenslicht von Betlehem am Sonntag, 11. Dezember, 14 Uhr im Erfurter Dom ausgesendet. Von der Aussendungsfeier wollen Pfadfinder das Licht in ihre Gemeinden und sozialen Einrichtungen tragen, um es am vierten Advent oder Heiligen Abend zu verteilen.

Das Friedenslicht kann in Friedrichroda am 18. Dezember, 18.10 Uhr, am Kirchplatz vor dem Pfarrhaus abgeholt werden, so der Verband christlicher Pfadfinder Mitteldeutschland (VCP). Der VCP lädt Kinder und Jugendliche vom 9. – 11. Dezember zum Themenwochenende „Friedenslicht“ ins Pfadfinderzentrum in Neudietendorf.

Termine: www.friedenslicht.de/vor-ort/gottesdienst-finden