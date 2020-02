Pferdeschwemme auf Hauptmarkt in Gotha freigelegt

Fast jeder Quadratmeter des unteren Hauptmarkts wurde umgegraben, die gefundenen Steine gesäubert und untersucht. Dass sich hier einmal die Jakobskapelle befunden hat, ist inzwischen Gewissheit. Doch vom Turm der Kirche, der Überlieferungen zufolge einst in Gotha alles überragt haben soll, fehlt noch immer jede Spur.

Mittelalterliche Waschanlage für Pferde und Wagen

Dafür konnten Karin Sczech, wissenschaftliche Grabungsleiterin vom Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege, und Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) bei der Baustellenbegehung am Montag einen weiteren Fund präsentieren: die Pferdeschwemme.

Bagger haben auf dem oberen Hauptmarkt flache Steine freigelegt, die wie eine Rampe abwärts führen. Auf dem Pflaster ging es für Tiere in eine Art Wasserbecken: die Pferdeschwemme. Sie war eine mittelalterliche Waschanlage. Tier und Gefährt wurden darin gesäubert. Besonders im Sommer war die Schwemme eine willkommene Abkühlung und Tränke für die Pferde. Quoll das Holz der Räder im Wasser auf, fuhr der Wagen wie geölt.

Weitere Entdeckungen in Aussicht

Auf den Plänen, die Sczech den zahlreichen Interessierten zeigte, zeichnet sich die Pferdeschwemme als längliches Rechteck auf dem oberen Hauptmarkt ab. Heute sind nur noch ein paar Steine übrig, die Senke wurde um 1845 verfüllt.

Da die Grabungsarbeiten am unteren Hauptmarkt nun abgeschlossen sind, wird der Weg frei gemacht für Bauarbeiten – auch ohne Überreste des Turms der Jakobskapelle gefunden zu haben. Obwohl dieser eigentlich in die Mitte des Bauwerks gehört, könnte er sich auch außerhalb des Felds in Richtung Brühl befunden haben, heißt es. „Doch jede Idee wirft neue Fragen auf“, sagt Sczech und schätzt die Wahrscheinlichkeit klein ein, jetzt noch Hinweise darauf zu finden.

Doch die Grabungen am oberen Hauptmarkt lassen noch auf einige Entdeckungen hoffen. So soll der Fischkeller freigelegt und später zugänglich gemacht werden. Sczech erwartet zudem, weitere Abzweige des Leinakanals zu finden. Spätestens, wenn den Hauptmarkt wieder Pflaster bedeckt, sollen alle Erkenntnisse kompakt publiziert werden, verspricht Knut Kreuch.