Philharmonie reagiert auf Coronavirus

Die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach reagiert auf die Gefahren durch das neuartige Coronavirus. Bis auf weiteres werde das Orchester keine Konzerte mit mehr als 500 Besuchern geben, bei 499 ist die Grenze, teilt der amtierende Philharmonie-Sprecher Maik Schulz mit.

Der Kartenvorverkauf für das Anrechtskonzert am Donnerstag, 12. März, mit dem ehemaligen Chefdirigenten Russell Harris ist gestoppt, es soll aber stattfinden. Das Konzert mit dem gleichen Programm am Freitag, 13. März, im Landestheater Eisenach werde hingegen abgesagt, heißt es auf Anfrage unserer Zeitung dazu im Orchester-Büro. Das Kulturhaus in Gotha fasst knapp 800 Plätze. Das Landestheater in Eisenach gut 500.

Der Freistaat hat alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abgesagt, Veranstaltungen zwischen 500 und 1000 Teilnehmern sollen im Einzelfall geprüft werden, ob sie durchgeführt werden können. Kleinere können danach stattfinden. Eine entsprechende Verordnung ist vom Landesverwaltungsamt an die Landkreise gegangen. „Wir müssen reagieren“, sagt Adrian Weber, Sprecher des Landratsamtes Gotha.