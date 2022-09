Piano-Drums auf Tenneberg

Der Pianist Holger Mantey spielt am 17. September auf Schloss Tenneberg in Waltershausen.

Waltershausen. Pianist Holger Mantey spielt am 17. September auf Schloss Tenneberg in Waltershausen. Zu hören sind Piano-Drums und Handpans.

Piano-Drums und Handpans, das ist das musikalische Reich von Holger Mantey. Der Klaviervirtuose kombiniert verschiedene Instrumente mit dem Flügel. Dabei entstehen außergewöhnliche Interpretationen bekannter Werke.

Am Samstag, 17. September, ist Holger Mantey auf Schloss Tenneberg in Waltershausen zu hören. Ab 20 Uhr erklingen Bearbeitungen von Gershwin bis Eric Clapton. Karten gibt es in der Stadtinformation und im Schloss Tenneberg.