Pkw zerkratzt und Beamte bespuckt - Auto fährt in Trampolin - In Bahnhofsgebäude eingebrochen

Pkw zerkratzt und Beamte bespuckt

Zeugen beobachteten am Samstag ab 20.50 Uhr eine 21-jährige Frau, wie sich diese in der Konstantin-Ziolkowski-Straße in Gotha an einem geparkten Mercedes zu schaffen machte. Nachdem die Täterin das Fahrzeug rundherum zerkratzt hatte, flüchtete sie vom Tatort. Bei der Anzeigenaufnahme konnte die 21-Jährige ermittelt werden. Während der Feststellung ihrer Personalien bespuckte die Täterin die Polizeibeamten, griff sie unvermittelt an und leistete anschließend Widerstand. Die alkoholisierte Frau musste daraufhin in Polizeigewahrsam genommen werden. Am Pkw Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Auto fährt in verwehtes Trampolin

Eine 27-Jährige fuhr am Freitagabend mit ihrem VW auf der Bundesstraße 88 von Nauendorf kommend in Richtung Georgenthal. Kurz vor Georgenthal kollidierte die Fahrerin mit einem auf der Straße liegenden Trampolin. Das Trampolin hatte sich zuvor bei stürmischen Wind in einer nahegelegenen Wohnsiedlung selbstständig gemacht und war bis zur Bundesstraße verweht worden. Am Pkw der 27-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der Eigentümer vom Trampolin konnte während der Unfallaufnahme ermittelt werden.

In Bahnhofsgebäude eingebrochen

Unbekannte drangen in Friedrichroda am Samstagabend um 20.04 Uhr in das leer stehende Bahnhofsgebäude in der Bahnhofstraße ein. Zuvor hatten sie eine Fensterscheibe eingeworfen. Noch vor dem Eintreffen der Polizei konnten die Täter vom Tatort flüchten. Der Sachschaden wurde auf 200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Gotha (Tel. 03621/781124) unter der Bezugsnummer 0057446/2021 entgegen.

Alkoholisiert auf Miniquad

Ein 43-Jähriger wurde am Samstagabend in der Waltershäuser Straße in Gotha auf einem nicht zugelassenen Miniquad gestoppt. Während der Kontrolle wurde in der Atemluft des Fahrers Alkoholgeruch festgestellt. Eine Messung ergab 1 Promille. Der 43-Jährige war laut Polizei zur Tatzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Neben einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, wird gegen den 43-jährigen Fahrer nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie des Verstoßes gegen die 0,5 Promille-Grenze ermittelt.

Wurfzelt und BMX-Rad gestohlen

Im Zeitraum von Samstag, 6. März, zu Samstag, 13. März, wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Querstraße in Gotha der Keller eines 23-Jährigen aufgebrochen. Neben einem Wurfzelt entwendeten die Täter auch ein grünes BMX-Fahrrad der Marke "Wethepeople". Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf 750 Euro. Sachdienliche Hinweise: Tel. 03621/781124 unter der Bezugsnummer 0057454/2021.

Schmierfink unterwegs

In der Zeit zwischen Mittwoch und Samstagfrüh hat eine unbekannte Person in einem Ortsteil von Gotha sein Unwesen getrieben. Der Unbekannte kratzte mit einem spitzen Gegenstand an einem Briefkasten eines Mehrfamilienhauses herum. Die Beamten fanden diverse Kratzspuren auch im Inneren des Gebäudes. So war auch eine Zwischentür und eine Kellertür verschandelt worden. Der Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Wie der Täter in das Haus kam, ist bislang unklar. Die Polizei Gotha sucht Zeugen: Kennnummer: 57195/2021

Möbel und Räder gestohlen

In der Zeit vom 1. März bis Freitagabend drangen unbekannte Täter in der J.-Gagarin-Straße von Gotha in einen Keller ein und entwendeten einen auffälligen Komplettradsatz für einen Pkw und Küchenmöbel im Wert von ca. 550 Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Gotha Zeugen, welche eine oder mehrere Personen dabei beobachteten, wie diese die Räder aus dem Haus trugen: Kennnummer: 0057242/2021

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen