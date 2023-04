Podcast „Eine Stunde History“ kommt nach Gotha

Die FDJ wird am 26. Juni zum Thema beim Live-Podcast „Eine Stunde History“ in Gotha (Archiv-Foto).

Gotha. Unter anderem ein ehemaliger Jungpionier und ein Verweigerer berichten von ihren Erfahrungen in einem der erfolgreichsten deutschen Geschichtspodcasts.

„Eine Stunde History“ vom Radiosender Deutschlandfunk Nova ist einer der meistgehörten deutschsprachigen Geschichtspodcasts. Moderator Markus Dichmann und Geschichtsexperte Matthias von Hellfeld kommen am 26. Juni erstmals nach Thüringen, nämlich nach Gotha. In der Stadthalle nehmen sie live eine Episode über die FDJ auf. Die Freie Deutsche Jugend war ab 1948 Teil des sozialistischen Erziehungssystems in der DDR. Die Mitgliedschaft war freiwillig, die Nichtmitgliedschaft jedoch mit Nachteilen verbunden. Darüber sprechen der Deutschlandfunk-Korrespondent für Thüringen, Henry Bernhard, als ehemaliger Jungpionier, Marco Martin, Schriftsteller und Verweigerer sowohl der Pioniere als auch der FDJ und Gabriele Beyler, Vorstandsvorsitzende des Trägervereins der Gedenkstätte „Geschlossener Jugendwerkhof Torgau“.Den Podcastmachern geht es nicht nur um Nacherzählung. Sie wollen aufzeigen, was das Gestern mit dem Heute zu tun hat. Neue Folgen erscheinen wöchentlich und werden freitags, 22 Uhr, auf Deutschlandfunk Nova gesendet. Los geht es um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Interessierte Gäste können sich online anmelden unter:anmeldung.deutschlandradio.de.