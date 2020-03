Die Podiumsdiskussion findet im Bürgerhaus in Georgenthal statt.

Georgenthal. Die drei Bürgermeisterkandidaten stellen sich am 10. März im Bürgerhaus in Georgenthal den Fragen der Bürger und Moderatoren.

Podiumsrunde zur Bürgermeisterwahl Georgenthal

In Georgenthal werden am Sonntag, 22. März, Gemeinderat und Bürgermeister gewählt, welche die seit Anfang dieses Jahres neu formierte Kommune führen werden. Derzeit gibt es einen Übergangsgemeinderat, der sich aus 43 Mitgliedern der bis Ende 2019 selbstständigen Kommunen Leinatal, Petriroda, Hohenkirchen sowie Georgenthal mit Ortsteil Nauendorf zusammensetzt.

Der neue Gemeinderat wird 20 Sitze umfassen. Mit Kandidatenlisten treten CDU, SPD, die Verbindung Bürger für Georgenthal und Nauendorf mit der Allianz der Vereine und Bürger sowie die Sportgemeinschaft Petriroda an. Einzelwahlvorschlag ist Sabine Marx, Vorsitzende des Heimatvereins Altenbergen.

Um das Bürgermeisteramt bewerben sich Achim Seeber (parteilos), Florian Hofmann (CDU) und Steffen Kämmerer (SPD). Alle drei wollen sich am Dienstag, 10. März, ab 19 Uhr im Saal des Bürgerhauses Georgenthal in einer Podiumsrunde den Fragen der Moderatoren und Bürger stellen. Das Gespräch wird von Maik Schulz (Oskar am Freitag) und Wieland Fischer (TA/TLZ Gotha) moderiert.