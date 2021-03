Polizei entlarvt in Gotha bekannten Einbrecher

Gotha. Ein Dieb hat Kennzeichen und weitere Dinge aus einer Garage gestohlen. Er stand zudem unter Drogen.

Am Samstag gegen 20 Uhr fiel der Polizei im Westviertel ein bekannter VW Polo auf, den sie einer Kontrolle unterzogen. Am Steuer saß ein ebenso polizeibekannter 31-jähriger Gothaer, der unter Drogeneinfluss stand und keine Fahrerlaubnis besitzt. Die Kennzeichen am Fahrzeug waren gestohlen, allerdings wusste der Eigentümer davon noch nichts.

Die Polizei fand im Auto mehrere vermutlich gestohlene Sachen. Die Beamten nahmen die Ermittlungen beim Eigentümer der Kennzeichen auf und stellten fest, dass seine Garage aufgebrochen wurde. Der Einbrecher hatte neben den Kennzeichen des darin abgestellten Pkw, ein Ladegerät und eine Autobatterie gestohlen. Der 31-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Vergehen vor Gericht verantworten.