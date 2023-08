Polizei fahndet mit Fotos nach Ladendieben in Gotha

Gotha. Zwei Männer entwendeten Kosmetikartikel im Wert von 600 Euro aus einer Drogerie. Nun fahndet die Polizei mit Fotos nach ihnen.

Bereits am 10. Februar diesen Jahres trug sich der Diebstahl in einer Drogerie in der Straße "Schöne Allee" in Gotha zu. Zwei Männer betraten den Markt und entwendeten diverse Kosmetikartikel.

Den Wert der gestohlenen Ware bezifferte die Polizei auf knapp 600 Euro. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zur Identität und zum Aufenthaltsort der Männer geben können.

Dazu veröffentlichte die Polizei Gotha mehrere Fotos.

