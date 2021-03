Polizei Gotha warnt vor Trickbetrügern

In der letzten Zeit kommt es laut Polizei zu vermehrten Anrufen in betrügerischer Absicht. In manchen Fällen gaben sich die Täter als Enkel aus und versuchten so, von Senioren größere Geldbeträge zu erlangen. In anderen Fällen gaben sie sich als Familienmitglied aus und forderten Geld zur Bezahlung einer Geldbuße oder Kaution, um eine vermeintliche Haftstrafe abzuwenden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam es in keinem der Fälle in Westthüringen zu einem Vermögensschaden. Die Polizei warnt dennoch eindringlich vor dieser Betrugsmasche und bittet Angehörige von älteren Menschen, diese zu sensibilisieren.

Wichtige Verhaltensweisen für den Fall eines solchen Anrufs:

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen

Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, sondern legen Sie beim

geringsten Verdacht einfach auf.

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Sollten Sie selbst Opfer solcher Betrüger geworden sein, setzten Sie sich bitte mit Ihrer nächsten Polizeidienststelle in Verbindung oder wählen Sie die 110. Auch dann, wenn kein finanzieller Schaden entstanden ist.