Polizei kontrolliert verstärkt vor Schulen

Kreis Gotha. Zweiwöchige Aktion beginnt im Landkreis Gotha am Montag, 31. August, vor der Aktivschule in Emleben.

Die Polizei in Westthüringen möchte beitragen, dass vor allem Grundschüler einen sicheren Schulweg haben. In den ersten beiden Wochen des neuen Schuljahres, konkret von Montag, 31. August, bis Freitag, 11. September, kündigte die Landespolizeiinspektion Gotha „intensivierte Kontrollen“ im Umfeld von Schulen an, sowohl in Stadt und Landkreis Gotha als auch im Wartburgkreis und im Ilm-Kreis.

Im Raum Gotha finde der Auftakt am 31. August, 7 bis 8.30 Uhr, in Emleben, vor der Aktiv-Schule in der Gartenstraße statt. Der Bringedienst durch Eltern mit Autos ist vor vielen Schulen ein grundsätzliches Problem. Weiter heißt es: Die eingesetzten Beamten würden sichtbare Präsenz zeigen und ihr Augenmerk nicht nur auf das Verhalten der Kraftfahrer legen, sondern auch die Schüler im Blick haben. Sowohl das Verkehrsverhalten der Kinder, die mit dem Rad zur Schule fahren, als auch der Fußgänger, werde beobachtet. Die Beamten stünden ihnen bei erkannten Problemen mit Rat und Tat zur Seite.