Polizei rettet verletzten Falken von Autobahn bei Gotha

Gotha Am Donnerstag hat die Polizei einen verletzten Falken gerettet. Das Jungtier saß am Fahrbahnrand der A4.

Ein verletzter Falke konnte am Donnerstagvormittag von der Autobahnpolizei gerettet werden. Das Jungtier habe am Fahrbahnrand der A4 bei Gotha (Fahrtrichtung Frankfurt am Main) gesessen. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Falken einsammeln und aus dem Gefahrenbereich bringen.

"Der noch kleine Raubvogel genoss die Fahrt im Streifenwagen", heißt es in der Mitteilung der Polizei. Er wurde an die Tierrettung der Freiwilligen Feuerwehr Waltershausen übergeben.

