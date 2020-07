Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei sucht mit Fahndungsfoto nach Ladendieben

Zwei Männer haben in Gotha bereits am 26. Februar, gegen 16.30 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Schubertstraße zwei Bluetooth-Boxen im Wert von ca. 100 Euro gestohlen.

Die Polizei in Gotha sucht nach diesen beiden Männern. Foto: Polizei

Jetzt hat die Polizei Fotos der vermeintlichen Täter von einer Überwachungskamera veröffentlicht und eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet.

Wer Angaben zu den abgebildeten Personen machen kann, solle sich an die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 wenden.