Friedrichroda/Ohrdruf. Die Polizei sucht Zeugen zu Schlägereien im Landkreis Gotha, bei denen mehrere Personen beteiligt gewesen sein sollen.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am späten Samstagabend während des Teichfestes in Friedrichroda. Dort hatten sich nach Polizeiangaben mehrere Männer geprügelt, wodurch einige von ihnen auch verletzt wurden. Zur Aufklärung sucht die Polizei Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern oder auch benutzten Tatmitteln geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0166446/2022 entgegen genommen.

Mehrere Auseinandersetzungen in Ohrdruf

Nach einer Veranstaltung in Ohrdruf gerieten am frühen Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr in der Lindenaustraße mehrere Personen aus verschiedenen Menschengruppen aneinander. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Polizei hatten alle Beteiligten den Tatort bereits wieder verlassen. Trotzdem die Polizei sich auf die Suche nach ihnen machte, konnten keine Verdächtigen festgestellt werden. Aus diesem Grund bittet die Polizei Zeugen um Hinweise zur Aufklärung. Diese werden unter der Telefonnummer 03621/781124 entgegengenommen.

