Polizeimeldungen für den Kreis Gotha: Kollision endet im Krankenhaus – Mehrere Einbrüche

Neben einem Mehrfamilienhaus in Gotha suchten sich Langfinger auch Autos als Ziele aus. (Symbolbild)

Gotha. Bei einem Zusammenstoß im Kreis Gotha verletzen sich zwei Personen. Ein 67-Jähriger übersieht einen Fußgänger. Und Einbrecher haben es auf Autos abgesehen.

Unbekannte haben aus dem Handschuhfach eines in der Eisenacher Straße in Gotha geparkten Mazda einen unteren zweistelligen Geldbetrag geklaut. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 7.20 Uhr (Bezugsnummer: 0290221/2023). Weiterhin wurde ein Geldbeutel aus einem in der Ohrdrufer Straße geparkten Audi entwendet. Die Tat wurde Dienstag zwischen 0 und 06.30 Uhr verübt (Bezugsnummer: 0290171/2023).

In beiden Fällen wurde die Seitenscheibe des jeweiligen Pkw beschädigt, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Die Polizei sucht Zeugen zu den Sachverhalten. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter Telefon: 03621 / 781124 und unter Angabe der entsprechenden Bezugsnummer entgegen.

Fußgänger in Gotha übersehen

Ein 67-jähriger Autofahrer hat am Dienstag offenbar einen Fußgänger übersehen. Der Mann war mit seinem Renault in Gotha unterwegs und wollte laut Polizeiangaben von der Seebergstraße in die Fichtestraße einbiegen.

An der dortigen Fußgängerampel wollte zu diesem Zeitpunkt ein 32-jähriger Fußgänger die Straße überqueren. Der Renault kollidierte mit dem Mann. Der 32-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt; am Renault entstand Sachschaden.

Kollision in Günthersleben – Beteiligte müssen ins Krankenhaus

Ein Kleinkraftrad und ein Fahrrad sind am Dienstag auf einem Feldweg kollidiert. Der 65-jährige Fahrer des Kleinkraftrades sowie der 41-jährige Fahrradfahrer befuhren in entgegengesetzter Richtung den Weg im Bereich Authstraße in Günthersleben.

Aus unbekannter Ursache kam es zu einer Frontalkollision der Verkehrsteilnehmer. Beide verletzten sich und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Einbrecher gehen in Gotha leer aus

Ein oder mehrere unbekannte Täter sind in zwei Wohnungen in Gothaer Mehrfamilienhäusern eingebrochen. Die Häuser befinden sich laut Angaben der Polizei in der Carl-von-Ossietzky-Straße. Der oder die Einbrecher durchsuchten die Wohnungen.

Entwendet wurde allerdings offenbar nichts. Die Taten wurden auf Montag datiert und wurden zwischen 16.30 Uhr und 23.20 Uhr verübt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon: 03621 / 781124 unter Angabe der Bezugsnummer: 0290049/2023 entgegen.