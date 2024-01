Polizeimeldungen für den Kreis Gotha: Ladendieb wird handgreiflich

Ein Ladendieb versuchte in Gotha, einer Anzeige zu entgehen, indem er sich gegen einen Detektiv wehrte. Auch ein betrunkener Autofahrer leistete am vergangenen Wochenende Widerstand. (Symbolbild)

Landkreis Gotha Ein Langfinger wehrt sich in Gotha gegen den Ladendetektiv. Zwei Personen werden bei einem Unfall verletzt. Und der Polizei gehen wieder betrunkene Autofahrer ins Netz.

Ein 22-jähriger Erfurter ließ am Samstagnachmittag in einem Lebensmittelmarkt in der Parkstraße in Gotha alkoholische Getränke mitgehen. Ein Kunde, der den Diebstahl beobachtet hatte, stellte den Mann, als dieser den Markt verlassen wollte. Der Erfurter versuchte, sich der Festhaltung gewaltsam zu entziehen. Vergeblich. Er bekam eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls.

Rote Ampel in Gotha nicht beachtet

Ein 61-Jähriger Skoda-Fahrer missachtete am Samstagvormittag in Gotha auf der Kreuzung Waltershäuser Straße / 18.-März-Straße eine rote Ampel und stieß mit dem Fiat eines 55-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall wurden beide Beifahrerinnen leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 10.000 Euro. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

E-Bike verschwindet aus Tiefgarage in Bad Tabarz

Unbekannte ließen zwischen Freitag und Samstag aus einer Tiefgarage in der Reinhardsbrunner Straße in Bad Tabarz ein E-Bike mitgehen. Die Polizei sicherte Spuren. Zeugenhinweise an die Polizei Gotha unter Telefon: 03621/780.

Betrunkener Autofahrer leistet in Gotha Widerstand

Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei einem 39-jährigen Polo-Fahrer ergab am Freitag gegen 23.50 Uhr in der Salzgitterstraße von Gotha 1,57 Promille. Die Blutentnahme bei dem Mann konnte nur unter Zwang durchgeführt werden.

Führerschein in Gotha sichergestellt

Eine Polizeistreife veranlasste am Samstag, gegen 3.50 Uhr, bei einem Mercedes-Fahrer in der Wilhelm-Umbreit-Straße von Gotha einen Atemalkoholtest. Der Wert lag bei 1,38 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.

