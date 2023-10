Polizeimeldungen für den Kreis Gotha: Wildschwein stirbt bei Unfall – Rezeptbetrüger fliegen auf

Landkreis Gotha. Bei einem Wildunfall im Kreis Gotha verendet ein Tier. Und zwei Männer versuchen, gefälschte Rezepte einzulösen.

Ein 46-jähriger BMW-Fahrer konnte am Donnerstagabend nicht mehr rechtzeitig bremsen, als vor ihm auf der Straße zwischen Gotha und Leina ein Wildschwein die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Tier, Personen wurden nicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 7000 Euro. Das Wildschwein verendete an der Unfallstelle.





Wegen falscher Rezepte in Gotha vorläufig festgenommen

Einen 27-Jährigen und einen 32-Jährigen konnte die Polizei am Donnerstag vorläufig festnehmen, nachdem sie gefälschte Rezepte in drei Apotheken in Gotha einlösen wollten. Mitarbeiter informierten die Polizei. Gegen die Männer wurde ein Verfahren eingeleitet.