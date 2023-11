Polizeimeldungen für den Kreis Gotha: Zeugensuche nach Unfall – Autos zerkratzt – E-Bike gestohlen

Landkreis Gotha. Nachdem ein Jogger im Kreis Gotha angefahren wurde, sucht die Polizei Zeugen. Unbekannte haben Autos zerkratzt. Und ein teures E-Bike wurde gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall mit einem Jogger bei Warza. Bereits am Mittwoch, 8. November, kam es laut Polizeiangaben gegen 17.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen Warza und Bufleben. Dabei wurde ein Jogger von einem Pkw angefahren und schwer verletzt. Nun werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Auch der Fahrer des Pkw mit Anhänger wird als Zeuge gesucht, welcher vor dem Jogger von einem Feldweg auf die K4 einbog. Hinweise werden von der Polizei Gotha unter Telefon: 03621/781124 (Bezugsnummer: 0292308/2023) entgegengenommen.

Unbekannte zerkratzen Autos in Waltershausen

Durch einen oder mehrere Unbekannte wurden zwei in der Franz-Mehring-Straße in Waltershausen geparkte Pkw beschädigt. In der Zeit zwischen Dienstag, dem 14. November, 22 Uhr, und Mittwoch, 12 Uhr, wurden jeweils die Beifahrerseiten eines BMW und eines Hyundai zerkratzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter Telefon: 03621/781124 (Bezugsnummer: 0298792/2023) entgegen.

Polizei sucht Dieb per Öffentlichkeitsfahndung

Eine bislang unbekannt gebliebene Person hat am 6. Januar 2023, gegen 15 Uhr in einem Kaufhaus in der Erfurter Straße in Gotha eine Jacke gestohlen. Diese hatte einen Wert von ungefähr 80 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der unbekannten Person oder dessen Aufenthaltsort tätigen können. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter Telefon: 03621/781124 (Bezugsnummer: 0005765/2023) in Verbindung zu setzen.

Hochwertiges Elektrofahrrad in Gotha gestohlen

Unbekannte Langfinger haben in Gotha ein teures Elektrofahrrad der Marke Scott gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, wurde das mit einem Kettenschloss gesicherte Fahrrad von einem Firmengrundstück in der Oberstraße gestohlen. Die Tatzeit konnte zwischen Mittwoch, 15.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7.30 Uhr, eingegrenzt werden. Den Angaben zufolge hat die Beute einen Wert von rund 3000 Euro.

Hinweise können bei der Polizei unter Telefon: 03621 / 781124 (Bezugsnummer: 0299612/2023) abgegeben werden.