Posaunenklang zum dritten Advent in Ohrdruf

Ohrdruf. Das Quartett Opus 4 aus Leipzig kommt in die Ohrdrufer St. Trinitatiskirche und spielt mit Kantorin Johanna Bergmann Adventsmelodien.

Zu einem Adventskonzert in der St. Trinitatiskirche lädt am Sonntag, 11. Dezember, 17 Uhr, die evangelische Kirchgemeinde Ohrdruf. Gemeinsam mit dem renommierten Posaunenquartett Opus 4, bestehend aus vier Posaunisten des Leipziger Gewandhausorchesters, bringt die Ohrdrufer Kantorei unter der Leitung von Kantorin Johanna Bergmann bekannte Adventsmelodien zu Gehör.

Werke der Komponisten Bach, Händel, Monteverdi und anderen Komponisten stehen am Sonntag in der Trinitatiskirche auf dem Programm. Eintrittskarten ab fünf Euro sind erhältlich in den Ohrdrufer Vorverkaufsstellen im Pfarramt, in der Reisewelt Ohrdruf, bei Augenoptik Langenhan und an der Abendkasse.